『新品 ナイキ NIKE FCB バルセロナ パンツ ジャージ セットアップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 09分に出品され03月30日 23時 09分に終了予定です。即決価格は11,818円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

☆ご覧頂きましてありがとうございます☆



#DB愛好猫



#猫ナイキ



#猫ジャージ



#猫ビッグサイズ系



↑タップで一覧表示されます。

原宿、高円寺、下北沢、吉祥寺ファッション

アイテムが揃っています。

アメリカ製、ビンテージ、アディダス、ナイキ

などをたくさん出品いたします！

フォロー割引もあるので、是非とも(о´∀`о)

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□











☑アイテム名

新品 ナイキ NIKE FCB FC FCBARCELONA バルセロナ ジャケット パンツ ジャージ セットアップ











☑説明

NIKE FCB × FCBARCELONA ジャージが新登場！深い青色の生地に、鮮やかな紅色の葉が総柄で施され、そのデザインは一瞬で目を引きます。青と紅の絶妙な配色バランスが際立ち、葉のシャープな形状がスタイリッシュな雰囲気を演出しています。



表地には高品質なナイロンが使用されており、季節の変わり目に寒風からしっかりと守ってくれます。厚手と薄手の中間に位置する程良い厚みを持つこのジャージは、日常使いにも最適です。さらに、裏地にはメッシュ素材が施されており、高い通気性を実現。快適さと洗練されたスタイルを兼ね備えた一着で、あらゆるシーンで活躍すること間違いなしです。















☑サイズ

US Lサイズ

国内 XXLぐらい

着丈72

肩幅48

身幅59

袖丈71



平置きウエスト40

股上36

股下80

わたり幅37



タグ表記

胸囲104～112

身長180～190

胴囲88〜97













☑素材

表地ナイロン100

裏地ポリエステル100









☑状態

新品



あくまでも個人的に捉えていますので中古品や色落ち嫌いな方または神経質な方はご遠慮ください。

この状態は『S』とさせていただきます。(状態評価は下記でご参照ください)



S 新品、未使用。

A 超美品…着用回数が数回程度、かなり綺麗な状態の商品。

B 美品…着用回数が少なく綺麗な状態の商品







☑最後に

質問などはご遠慮なくお申し付けください。

購入者様の都合によるトラブルが相次いでいるので、購入前に“プロフ必読”でお願いしております。

お読みくださって改めて感謝の意を表します。



#管理番号No 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

ナイキ

NIKE

FCB

バルセロナ

パンツ

ジャージ

セットアップ