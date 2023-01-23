『22年製 パナソニック32V型 テレビ TH-32J300HT 業務用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 05時 52分に出品され05月07日 05時 52分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※在庫は2台あります。おまとめ買いでお値引きできます。お気軽にお問合せください。



【2022年製です！】



※業務用途向け仕様のため、民生機(TH-32J300)と一部仕様が異なります。「別売USB HDD録画機能」、「時間指定予約」、「お部屋ジャンプリンク」などの機能はありません。



幅73cm

奥行18.5cm

高さ47.5cm



商品名：32V型 ハイビジョン液晶テレビ

型番：TH-32J300HT (業務用)

メーカー：パナソニック

サイズ：32インチ

画素数：1366x768

パネル種類：VAパネル

バックライト：LEDバックライト

チューナー：地上デジタル、BS/110度CSデジタル

入力端子：HDMI×2(背面)、ビデオ×1(背面)

リモコン付き(非純正リモコン)



【状態の説明】

中古品です。

電源ケーブル、リモコン(非純正リモコン)、B-CASカードが付属します。説明書やアンテナケーブルは付属しません。

フレームに小キズがありますが、ご視聴に影響ありません。



地上波デジタル放送の受信、Blu-rayプレーヤーを接続して再生を確認済みです。

初期化（設定をリセット）した状態で出荷させていただきますので、

商品ご到着後、お客様で地上デジタル放送の設定を行ってください。



万が一の動作不良につきましては、評価する前にご連絡いただければ初期不良対応いたします。

（ジャンク販売のお品・ランプやインク、フィルター、パッキンなどの消耗品、購入物以外に別途購入したパーツ、消耗品、設置や撤去に伴う工事等で発生した費用、このお取引についてこちらがお客様からお預かりした金額以外は補償対象外です。）



お品物の内容、状態、付属品、箱の有無等は写真にあるものが全てとなります。

写真に載っていないものは付属しません。

あらかじめご確認の上ご購入ください。よろしくお願いいたします。



M10747

1411 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 32～37インチ ブランド: パナソニック