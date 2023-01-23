『22年製 パナソニック32V型 テレビ TH-32J300HT 業務用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 05時 52分に出品され05月07日 05時 52分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|32～37インチ
|ブランド:
|パナソニック
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落札価格11500円
680 入札履歴
終了
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