『TBC EGF エクストラエッセンス EX 60mL 3本セット EGF配合 …【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 10時 11分に出品され04月19日 10時 11分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品状態

新品未使用



ゆたかなうるおいを与え、素肌の美しさを呼び覚ますEGF※1配合の美容液



スキンケアの1番最初に塗る美容液で、次に使う化粧水の効果を高めてくれる！

少量でもかなり伸びるので、コスパも良いです。



#TBCEGFエクストラエッセンスEX60mL3本セットEGF配合美容液

#TBCグループ

#TBC





部位···全顔 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>スキンケア・基礎化粧品>>>クレンジング・メイク落とし 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ティービーシー