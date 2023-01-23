『セブンテン バッグ オフホワイト 小 新品未使用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 03時 02分に出品され04月27日 03時 02分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO

ワンポイント刺繍トートバッグ



色・・・オフホワイト 小（改良版）



素材:綿 合成皮革

サイズ:H31.5 W25 D12 / 385-410g



新品未使用 未開封 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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