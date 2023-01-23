『PY043 【ブランドca】月と星 ムーン&スター天然ダイヤピアス K18WG【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 08時 29分に出品され04月12日 08時 29分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
★Tiffany&Co.★ ティファニーロック フルダイヤリング 定価88万
¥ 243800
【BLANC IRIS 】spirit ピアス（片耳用）
¥ 11538
K18 イエローベリル リング 指輪 イエローゴールド 18金 ジュエリー
¥ 12999
あこや真珠 ピアス 7.0-7.5mm
¥ 10400
SAINT LAURENT ブレスレット
¥ 9360
【美品】ブルガリ BVLGARI ビーゼロワン ネックレス
¥ 10140
ペリドット&ガーネットk18
¥ 9750
照りの良いアコヤパールネックレス 7.0-7.5mm 42cm 純銀クラスプ
¥ 7644
エタンセル ドゥ カルティエ ダイヤモンド 0.21ct E-VVS2-3EX
¥ 90720
チャン・グンソク Collecte De Zikzin リング
¥ 9750
プラチナ950 天然ダイヤモンド 0,10ct リング
¥ 13750
【仕上げ済】ティファニー ティアドロップ シルバー ピアス
¥ 11050
ティファニー ゴールド 4P ルビー アトラス リング 12号 K18 v65
¥ 38676
ブレスレット アクセサリー 18金 k18 ピンクゴールド ダイヤモンドハート
¥ 14916
K18 K18イエローゴールド ハーキマーダイヤモンド 天然石
¥ 8564
Baccarat クロワゼピアス クリスタル＋ジルコン＋ヴェルメイユ
¥ 14000
スタージュエリー ピアス アクアマリン ブルーサファイア
¥ 11583
ヴァンクリーフ&アーペル スイートアルハンブラ マザーオブパール ピアス
¥ 50000
落札価格14900円
897 入札履歴
終了
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