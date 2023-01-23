『PY043 【ブランドca】月と星 ムーン&スター天然ダイヤピアス K18WG【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 08時 29分に出品され04月12日 08時 29分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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総評価4万件達成！



【商品の概要】



［アイテム名］

PY043 【ブランドca】月と星 ムーン&スター天然ダイヤモンドピアス K18WG



長さ78mm



私的刻印、イニシャル等はごさいません。



また写真は照明を明るくせず現物の色味をたもちながら撮影し現物に近い状態になります。



[重量]weight



1.1g



【商品の状態】condition



新品同様



as good as new



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神奈川県公安委員会

45130009763



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T2020001150492



JBA1114WSEN



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カラー...ホワイト



ピアス 形...フック・チェーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ PY043

【ブランドca】月と星 ムーン&スター天然ダイヤピアス K18WG