『ワイヤレスヘッドホン final社 WHITE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 51分に出品され04月16日 14時 51分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 final社製のヘッドホン UX3000 です。

色はWhiteです。



あまり使わなかったので出品します。



型番:FI-UX3DPL

通信方式:Bluetooth5.0

再生周波数帯域:20Hz〜20KHz

対応コーデック:SBC, AAC, aptX, aptX LL

連続音楽再生時間:ANC起動時25時間,

ANC OFF時35時間

連続通話時間:ANC起動時25時間,

ANC OFF時35時間

連続待ち受け時間:最大400時間(ANC OFF時)

充電時間:2.5時間

バッテリー容量:700mAh



詳しくはメーカーHPをご覧ください。

https://final-inc.com/products/ux3000-jp



接続タイプワイヤレス

タイプオーバーヘッド

ノイズキャンセリングノイズキャンセリングあり



接続タイプ...ワイヤレス 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い