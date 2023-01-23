『（美品）28cm Hawkins全革ハイキングシューズ カジュアルシューズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 05時 45分に出品され04月07日 05時 45分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Hawkinsは、耐久性と快適さを兼ね備えたシューズを提供するブランドです。長年の経験に基づいたデザインで、日常使いにもビジネスシーンにも適しています。



【素材の質感】

高品質なレザーを使用しており、履くほどに足に馴染む感覚を楽しめます。手入れをすることで、長く愛用できるアイテムです。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ホーキンス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ （美品）28cm

Hawkins全革ハイキングシューズ カジュアルシューズ