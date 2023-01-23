『イタリア製 Neil Barrett ムートン ロング ベスト / レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 51分に出品され04月04日 07時 51分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯ Neil Barrett ムートン ロング ベスト / ニールバレット レザー ノーカラー シープスキン コート









◯ MADE IN ITALY









◯ 商品説明 :

柔らかいムートンボディに、スムースレザー、スウェードレザーのパッチワークが目を引くクールなデザイン、

ラウンドネックのノーカラー、曲線的な切り替えがリンクしたようなエレガントな表情も魅力を引き立てます。

襟元にはボタンとフックで着脱可能なマフラーが付け襟のようなアクセント、

センターで切り替えられた薄いバイカラーもモードな雰囲気を追加、

B-3フライトジャケットを思わせるヘビービューティな雰囲気も存在感を放つハイクオリティなクリエーションです。

ニールバレットならではの、洗練されたラグジュアリースタイルを提案します。









◯ size : S

肩幅 : 41cm

身幅 : 49cm

着丈 : 88cm









◯ 色 : ホワイト、ブラウン、ブラック









◯ 素材 : レザー









◯ 状態 : 多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。









◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。









◯ 採寸は平置き、しわを伸ばし、テンションのかからない状態で、丁寧に計測しています。着丈は襟、リブは含めません。





#Sirchive 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ニールバレット

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ イタリア製

Neil

Barrett

ムートン

ロング

ベスト

/

レザー