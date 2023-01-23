『JIL SANDER ムートンバッグ 本革 ポーチ付き 正規品 ダークブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 06時 19分に出品され04月03日 06時 19分に終了予定です。即決価格は21,400円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JIL SANDER / ジルサンダー











本革のムートンバッグです。

たっぷり大容量。



純正の薄型のポーチ？カードケース？(本革)付きです。









全体的に綺麗なお品

持ち手に軽い使用感あり

※中央部分、やや革が荒れてザラザラしています。









伊勢丹にて購入。

正規品です。











カラーはほぼ黒に見える、濃いブラウン。



裏側のムートン側は、表側より少し明るいダークブラウン。

※チョコレートブラウン系のシックなお色です。











ふかふかで厚みのある、素晴らしい手触りのムートンです。







表側(表革)はスウェードではなく、シワ加工っぽいレザーの銀面。







スエード(ヌバック)と違って、汚れて変色したり色褪せたりしないので、気軽に持って頂けます。









柔らかい、シワ加工っぽいレザーです。

本体の傷、角スレや汚れなどは見当たりません。





持ち手の付け根に軽い塗装の薄れあり。



持ち手のコバ(縁のロウ付け)にヒビあり。

剥がれはありません。







持ち手の中央部分、革の塗装が薄れて、少しガサガサしています。

革が抉れたり禿げたりはしていません。





フラップ(かぶせ蓋)の端に少しクセあり。



フラップを固定する、ロック部分に軽い塗装のハゲがあります。









外側ポケットなし。

内側ポケットなし。





ポーチ(マチのない、ぺったんこのファスナー(ZIP)付き。



最初から付属していました。













サイズ



横幅最大48cm

高さおよそ31cm



持ち手全長36cm

※丸い付け根の金具を含む長さ







ポーチのサイズ

横幅17cm

高さ11cm







保存袋がございますので、お付けします。











カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JIL

SANDER

ムートンバッグ

本革

ポーチ付き

正規品

ダークブラウン