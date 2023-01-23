『mikko コラボ ダイナーカフェJSK エプロンセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 47分に出品され04月01日 09時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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axes femme kawaii

mikko コラボレーション



ダイナーカフェJSK 白

定価11000円

刺繍エプロン ピンク

定価5500円



どちらも新品未使用

紙タグ付き



着用機会がないためお譲りします。

プロフィールを確認のうえご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アクシーズファムカワイイ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ mikko

コラボ

ダイナーカフェJSK

エプロンセット