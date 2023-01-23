『美品 吉田カバン ラゲッジレーベル マディソン ダレスバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 14時 30分に出品され03月07日 14時 30分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 吉田カバン

ラゲッジレーベル

LUGGAGE LABEL

MADISON DULLES BAG

マディソンダレスバッグ

ブラウン



若干のキズ・少々内側の生地の変色箇所が見られますが、使用感少ない美品になると思います! 金具もキズ付いてません。気になる部分は最後の3枚の写真に載せています。ご確認ください。



内側も使いやすく仕切ってあり、ポケットも付いていて便利です。



鍵1本付き。



Usedにご理解のある方よろしくお願いいたします!





#ポーター

#PORTER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラゲッジレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 吉田カバン ラゲッジレーベル マディソン

ダレスバッグ