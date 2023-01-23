『新品【LeSportsac】黒 CONVERTIBLE SQ TOTE2【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 08時 30分に出品され03月07日 08時 30分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発送は週2回ほど、タイミングにより2〜4前後、急がれない方でお願い致します



★梱包により、ゆうゆうらくらく変更あり













正規品

レスポートサック LeSportsac

エッセンシャルコラボ 大草直子

2WAY トートバッグ

【色番】U244 ブラックN

【型番】3994 CONVERTIBLE SQ TOTE2

⑤以降実写



パケットorコンパクトどちらかに✔小さく折りたたみますので、シワ等✔神経質な方はショップ様ご購入願います

正規品なので、すり替え防止のため✔返品受けません



愛用ブランド変更のため、正規品全部格安中



即ご購入ok、取引メッセは一言だけでも下さいますよう....お願い申し上げます



どうぞ良いご縁を〜<(_ _)>























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#A４ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 新品【LeSportsac】黒

CONVERTIBLE

SQ

TOTE2