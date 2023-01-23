『新品未使用RAMIDUS Black beauty DAY PACK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 26分に出品され03月21日 10時 26分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年エディフィスで購入しましたが、全く使っておりません。

どなたか是非。

定価34000円程度の品です。



Description

デイユースにもビジネスユースにも使えるデイパック。正面に大きなジッパーポケットがあり、サイドの２つのポケットには容量調節可能なストラップが付く。

・日常使いに最適なバックパック

・ハンドル、調節可能なショルダーストラップ ・すぐに取り出せる外付けのジッパーポケット

・サイドにはスロットとメッシュのボトルポケット、両サイドに容量調節ストラップ

・内装にスロットポケット



Material

Surface : Polyester, PU Soft Coating, Taffeta

Liner : 110 Nylon Twill



Size

W300 H455 D155 (mm)



Weight

520g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラミダス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品未使用RAMIDUS



Black

beauty

DAY

PACK