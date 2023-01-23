『新品未使用未開封 Homerunpet Drybo Plus ペット用ドライヤー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 16時 09分に出品され04月24日 16時 09分に終了予定です。即決価格は23,868円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DryboPlus（ドライボプラス）

ペットドライルーム ペット用ドライヤー ペット乾燥機 屋内 犬用 猫用 乾燥ルーム お風呂後乾燥 抜け毛 ドライヤーボックス ホームランペット



楽天で7月23日に購入しましたが開封せず保管しておりました。

脱衣所に置けれなかったため出品致しました。

1年保証があるものを購入しました。

開封していないため分かりませんが中に保証書があるかと思います。

購入後必要であれば購入履歴(注文番号)などをお知らせします。

※箱に凹みや穴があります。

※素人出品、素人保管の為ご理解頂ける方のご購入よろしくお願いいたします。



⭐︎製品名：DryboPlus（ドライボプラス）

⭐︎モデル：PD50

⭐︎外径寸法：幅437✕奥行467✕高さ436mm

⭐︎内径寸法：幅415✕奥行319x高さ360mm

⭐︎重量：8.8kg

（梱包時10.8kg）

⭐︎消費電力：700W

⭐︎入力電力：100V-130V

⭐︎本体素材：ABS

⭐︎容量：50L

⭐︎動作環境：5°C-35°C（推奨環境15°C-30°C）

⭐︎運転音：40-60dB（ドライヤー使用時）

⭐︎生産国：中国

⭐︎梱包サイズ：幅530✕奥行550✕高さ490mm



【商品概要】

Drybo Plusは、ペット用のドライヤーで、特に猫や犬に最適です。音が静かで、ペットが恐れずに使用できる設計がされています。



【ペットの悩みを解消】

ペットがドライヤーの音を怖がることや、乾かすのに時間がかかるといった悩みを解決するために設計されています。お腹や足が乾かない問題にも対応しています。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>お手入れ・トリミング用品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし