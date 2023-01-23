『美品 ヴェルサーチ ボディバッグ ショルダーバッグ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 37分に出品され03月28日 13時 37分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用

メンズバッグですがレディースバッグとして使用しても大きさ、デザインともに問題ありませんでした。



■商品名

VERSACE カーフレザー ボディバッグ メデューサ 1002884 ヴェルサーチ



■サイズ

高さ12.0cm

幅31.5cm



■カラー

・ブラック



■状態

新品



■素材

レザー



■仕様

ストラップ調整可能

裏面メッシュ

インナーカードポケット３個

ウエストポーチ使用、ボディバッグ使用どちらもOK



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

ヴェルサーチ

ボディバッグ

ショルダーバッグ

ブラック