『S.H.MonsterArtsゴジラ（2023） マイナスカラーVer.【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 46分に出品され03月12日 21時 46分に終了予定です。即決価格は7,408円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バンダイ S.H.MonsterArtsゴジラ（2023） マイナスカラーVer.



商品の状態:輸送箱に入れてお届けします。

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キャラクター名···ゴジラ



フィギュア名···モンスターアーツ ゴジラ (2023) 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バンダイ