『アンディコール 新品未使用 長袖 ワンピース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 23時 44分に出品され04月22日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンディコール スタイルアップ効果期待



シャーリングスクエアネックワンピース



先日店舗にて購入したばかりのものです。

試着一度しましたが似合わなく出品します。

お色はブラック

新品未使用



自宅保管にご理解いただけます方よろしくお願いします。

今の時期にちょうど良いものです。



パルクローゼットのアンディコールのものです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アンディコール

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ アンディコール 完売 新品未使用 長袖 ワンピース