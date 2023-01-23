『PORTER ポーター タンカー ウエストバッグ セージグリーン オリーブ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 18時 06分に出品され05月03日 18時 06分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER ポーター タンカー ウエストバッグ ショルダーバッグ セージグリーン オリーブ



中古品になりますので、多少の使用感はありますがまだまだ問題なく使用いただける商品となっております。



サイズ【センチ】

タテ 15

ヨコ 25

マチ 5

平置き素人採寸の為多少の誤差ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

ポーター タンカー ウエストバッグ セージグリーン オリーブ