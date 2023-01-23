『22ss Class handwoven jacket【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 21時 27分に出品され04月26日 21時 27分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Classの名作ジャケットです。サイズ2

若干の使用感あります。

よろしくお願いします。



肩幅 : 49cm

身幅 : 58cm

着丈 : 78cm

袖丈 : 62cm



Beams pool by class manhole 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 22ss

Class

handwoven

jacket