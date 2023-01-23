『オールドステューシー 90s ドラゴン 開襟 アロハ old シャツ 和柄【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 01時 29分に出品され03月21日 01時 29分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オールドステューシー 90s

ドラゴン 開襟 アロハ old シャツ

紺タグ

made in USA



着丈 72

身幅 59

肩幅 51

袖丈 23

(平置き素人採寸につき誤差ございます)



大人気の名作シャツ

和柄のドラゴン

生地はウォッシュされたダメージ感

貝ボタンを使用

stussyの総柄・柄物はレア



90年代の希少品、ビンテージ古着となります

目立つ傷や汚れは見受けられませんが新品ではございませんので、ある程度の使用感はございます。あくまでもビンテージ中古品の素人検品ですので、画像によりご確認、納得の上ご購入をお願い致します



他にも90年代ビンテージ古着出品しておりますのでよろしければご覧下さい。



#紺タグ

#90s古着

#USA古着

#アロハシャツ

#柄シャツ

#ヴィンテージ

#OLD



柄···和柄/龍/トラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ オールドステューシー 90s

ドラゴン

開襟

アロハ

old

シャツ 和柄