『コムデギャルソン 20AW 新品タグ付き ストームジー スウィッチ ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 36分に出品され03月12日 04時 36分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆ ◆COMME des GARCONS コムデギャルソン 20AW 新品タグ付き 0F-J102 STORMZY SWITCH ストームジー スウィッチ 刺繍 ペイント ナイロン ジャケット L 定価４７３００円のお品です。





◆作りこみ良く洗練されたデザインで雰囲気良くお勧めです！





◆素材はナイロン１００ ポリエステル１００





◆サイズはL 着丈７６ 身幅６０ 肩幅５０ 袖丈６５ ほどです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コムデギャルソン

20AW

新品タグ付き

ストームジー

スウィッチ

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