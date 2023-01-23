『N.Hoolywood ウールジャケット フライトジャケット チェック グレイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 11時 33分に出品され04月12日 11時 33分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フライトジャケット/38/ウール/GRY/チェック/WOOL CHECK BOMBER JACKET



・以前トレジャーファクトリーで購入しました。状態は目立った傷などはなく綺麗です

・肩幅 48 身幅 55 袖丈 64 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ N.Hoolywood

ウールジャケット

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