『✨11月迄出品 TOGA PULLA セーター レアアイテム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 07時 44分に出品され03月10日 07時 44分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いたただきまして、ありがとうございます☺️



ファー風のモフモフしたテクスチャーがおしゃれなデザインです。



とっても気に入っていたので大切に着ていました。



状態は悪くはありませんが、あくまでも素人保管のためご理解いただける方とのお取引でお願いいたします。



系統に変化があり迷った末の出品です。



クリーニング済み。



お値下げ交渉、質問等ございましたら遠慮なくお伝えくださいませ☺️



サイズ36



- 色: 青とグレーのストライプ

- 素材: ファー風の柔らかい生地

- デザイン: 長袖

- スタイル: モードカジュアル



素材···ウール/ナイロン



季節···秋冬



他のお店でも出品していますので、急に取り下げしていた場合は申し訳ありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トーガプルラ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ✨11月迄出品 TOGA

PULLA

セーター レアアイテム