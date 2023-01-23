『PAUL SMITH アロハシャツ Lサイズ ピンク 鳥と植物プリント【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 15時 21分に出品され04月01日 15時 21分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このPAUL SMITHのアロハシャツは、鮮やかなピンク色に鳥と植物のプリントが施されています。ユニークで目を引くデザインは、カジュアルなシーンにぴったりです。



【素材】

軽やかな素材で作られており、快適な着心地を提供します。夏の暑い日にも最適です。



【サイズ】

Lサイズで、ゆったりとしたフィット感が特徴です。リラックスしたスタイルを楽しむことができます。



- ブランド: PAUL SMITH

- サイズ: L

- 色: ピンク

- デザイン: 鳥と植物のプリント

- スタイル: アロハシャツ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PAUL

SMITH

アロハシャツ

Lサイズ

ピンク

鳥と植物プリント