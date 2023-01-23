『Taylor Swift Wonderstruck 50ml 香水【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 34分に出品され03月24日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



2011年にアメリカで購入したものです。

テイラーが好きで購入しましたが、香水を使う習慣がなかったため、自宅保管していました。

香り確認のため3、4回使用しました。

本体・パッケージともにおおむねキレイな状態だと思いますが、長期保管のため、気になる方は購入をご遠慮ください。



海外らしい香りがお好きな方におすすめです。

日本未発売・すでに廃盤になっている商品ですので、どうぞご検討ください。



商品説明:

Wonderstruck by Taylor Swift は、女性用のフローラル フルーティ フレグランスで2011 年に発売されました。 調香師はオリヴィエ・ジロタン。 トップノートはラズベリー、ブラックベリー、ティー、アップルブロッサム、フリージア、ミドルノートはヴァニーユ、ハニーサックル、ハイビスカス、ベースノートはピーチ、サンダルウッド、アンバー、ムスク。



Wonderstruckは、アメリカの若手ポップ・カントリー歌手、テイラー・スウィフトが化粧品会社エリザベス・アーデンと共同開発した初のフレグランス。



Wonderstruckは、歌「Enchanted」の歌詞にちなんで名付けられました： 「Im wonderstruck, blushing all the way home"（私はワンダーストラック、家に帰るまでずっと赤面している）という歌詞にちなんでいます。テイラーは、自分のフレグランスが多くの人の印象や最初の出会いに欠かせないものになることを願っています。



- ブランド: Taylor Swift

- 商品名: Wonderstruck

- 容量: 50ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし