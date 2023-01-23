『ORIENT STAR DK05-D0-B CA【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 00時 56分に出品され04月04日 00時 56分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オリエントスターの自動巻腕時計です



10回程度使用しましたが、使わなくなったので出品します



作動確認済み



箱や保証書はありませんが、説明書はあります



文字盤カラー...ホワイト

ベルトカラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オリエントスター

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ORIENT

STAR DK05-D0-B

CA