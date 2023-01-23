『状態良好 80s 90s adidas トラックジャケット ドローコード 古着【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 11分に出品され04月23日 15時 11分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✴️#古着BUBUKIKI ✴️



■ブランド■



adidas



■サイズ■



サイズ表記 L



着用感 170㎝60㎏ XL〜XXL



⚠︎素人採寸です。必ず寸法をご確認下さいませ。又、多少の誤差はご容赦下さい。



着丈ー72

身幅ー65

ラグラン 裄丈 82



■カラー■



ブラック 黒



■状態 説明■



⭕️古着 used



⚪︎致命的なダメージ等の無い良好な古着



⚪︎ハイネック



▪️関連▪️













✅安全安心【匿名配送】



らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便



⚠️種類、大きさにより使い分け致しております。



✅最短1〜２日発送



✅値段交渉時は希望価格をお願い致します。出来るだけ頑張らせて頂きます。常識範囲内でお願い致します。



✅畳んで保管している為、畳みシワのついている物もあります。



✅小さく畳んでの発送になります。ご理解の程お願い致します。



✅あくまで古着なので、完璧な品をお探しの方は購入を控えて頂くようお願い致します。



✅光の加減と角度によりカラーが多少異なる場合がございます。又、サイズ・イメージによる返品、交換は出来ませんので予めご了承下さい。



✅商品は全て大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。万が一偽物だった場合は返品対応いたしますので、安心してご購入下さい。



✅タバコ✖︎ ペット✖︎



〓最後までご覧下さり有難う御座いました〓



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 状態良好 80s

90s

adidas

トラックジャケット ドローコード 古着