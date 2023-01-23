『新品未使用bedwin&the heartbreakers シャツWALKER【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 15分に出品され03月29日 15時 15分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

定価：29,700円

サイズ4



【デザイン】

シルクのように滑らかでサラサラした上品な肌触りが特徴のレーヨン糸と、高い強度を持ち、水分を早く吸収しすぐに乾くという特徴を持ったリネン糸で織られたドットプリント生地を使用。柔らかい生地感を活かすため開襟シャツに落とし込んでいる。BIG FIT



【素材】

レーヨン85%、リネン15%



【スペック】

身幅：67cm

肩幅：54cm

着丈：75cm

そで丈：62cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品未使用bedwin&the

heartbreakers

シャツWALKER