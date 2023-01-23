『シャネル バッグ ショルダーバッグA01112【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 10時 29分に出品され04月16日 10時 29分に終了予定です。即決価格は144,320円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



2021年11月横滨高岛屋店で購入致しました。

とても高級感があります。

新品未使用。検品の為だけに開封済み。



商品名：シャネル バッグ ショルダーバッグ



最新のお品です。

■サイズ

25 × 15 × 6.5 cm

■素材・仕様

シャイニー エイジド カーフスキン

■特徴

高いデザイン性と使い易さ満点のシャネルのバッグ。

定番スタイルをワンランク上質なスタイルへ変えてくれます。





ギフト箱付きですので、プレゼントにも良いかと思います。



未使用品ですが自宅保管していた物なので目立たない細かいキズなどあるかもしれません

その点ご理解頂ける方でお願い致します



【付属品】箱、保存袋、レシートです。





コメントなしで、そのままご購入いただきまして構いません。

素敵なご縁がございますように(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネル

バッグ

ショルダーバッグA01112