『未使用級 ポールスミス マルチストライプ トートバッグ A4 PC 自立 本革【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 14時 02分に出品され03月20日 14時 02分に終了予定です。即決価格は13,700円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Paul Smith ポールスミス

トートバッグ 肩掛け A4 PC 収納可 ロゴ マルチストライプ マルチカラー ブラック 黒 レザー シボ革

ビジネスバッグ 通勤 通学 自立 インレイド

メンズ レディース ユニセックス 男女兼用



○サイズ

縦 約26.5cm

横 約43cm

マチ約12cm

持ち手 約22cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立つような大きな汚れはなく綺麗な状態で

まだまだご利用いただけるかと思います☆彡

写真でご確認下さい(^_^)



※中古品ということをご理解お願い致します。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



○付属品

なし:



○仕様

内ポケット×3

外ポケット×2



○カラー



ダークブラウン dark brown

ブラウン系 茶色 Brown

マルチカラー



○素材

レザー 本革 シボ革 金具



○購入元

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





管理番号

09031027091705171345



カラー...ブラウン



素材...本革



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用級

ポールスミス

マルチストライプ

トートバッグ

A4

PC

自立

本革