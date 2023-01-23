『【美品】Hermès エルメス ニューフールトゥ PM トートバッグ グレー A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 30分に出品され04月02日 08時 30分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨鑑定済み：公安認可店より購入（Purchased from a public safety authorized store）



⭐️「基準外品」や「写真と実物がまったく異る」場合は、商品代金はお返しいたします（we will refund the product price In the case of "non-standard products" or "completely different from the photo,"）





☘数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます





⚓クリーニング済みのため、気持ちよくすぐにお使いいただけます



⛺一点モノですので、お早めにチェックしてみてください





⌨商品説明

エルメスは、世界中の女性たちから愛される高級ブランドであり、その優れた品質やデザイン性は、多くの人々から高く評価されています。

ニューフールトゥPMも、エルメスの品質とデザイン性がしっかりと詰まっており、一度手に取れば、その高級感に魅了されることでしょう。

自分のスタイルをしっかりと表現したい方には、ぜひおすすめしたい逸品です。





◉仕様

✔サイズ：高さ22×横幅30×奥行8cm

✔持ち手：7.5cm

✔ポケット：内1

✔付属品：画像のもので全てになります

※記載している持ち手の長さは、バッグ上部から持ち手のトップまでの高さを測っております





✅コンディション：【特に目立つキズやヨゴレはありません】

・外側：目立つキズやよごれはなくきれいです

・角・縁：軽いスレ程度で、目立つスレはなくきれいです

・金具類：軽いスレ程度です

・ホック：不具合なく閉まります

・ファスナー：問題なく使用可能です

・内側：目立つキズやよごれはなくきれいです

・ハンドル：ハンドルからのベルトの部分にうっすらとしたヤケがありますが、目立つ傷や汚れはなくきれいです



などがございます。



詳細な内容は画像をご参照ください。





⚡特記事項

商品到着後、もし何かご不明点やご不満がございましたら、評価前にお気軽にコメントでお知らせください。

お客様の満足度を最優先に、誠心誠意対応させていただきます。

どうぞ安心してお買い物をお楽しみください。



#あかつきのおしな



カラー...グレー

エルメス/バッグサイズ...PM

244116341 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】Hermès

エルメス ニューフールトゥ

PM トートバッグ グレー A