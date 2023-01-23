『ステラマッカートニー クラッチバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 16時 15分に出品され03月09日 16時 15分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ステラマッカートニーのポピー柄が大胆に描かれた大きめのクラッチバッグです。

定価9万ほど、セールで7万程度で購入

1度短時間iPad程度の大きさの紙を入れて持ち歩きました。



#ステラマッカートニー#花柄#クラッチバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ステラマッカートニー クラッチバッグ