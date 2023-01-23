『Carhartt J97 jacket ジャケット M 20【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 23時 21分に出品され03月10日 23時 21分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

即購入可能。

新品未使用



[サイズ表記]

M



[実寸]



肩幅 54.0cm

身幅 67.0cm

着丈 69.0cm

袖丈 60.0cm



[状態]

新品未使用 タグ付き



※採寸は平置きで計測しております。

※多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

J97

jacket

ジャケット

M

20