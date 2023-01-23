『極美品！グッチGGマーモント キルティング スモール ショルダーバッグ パープル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 15分に出品され03月13日 22時 15分に終了予定です。即決価格は34,164円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気！極美品！GUCCI グッチ GGマーモント キルティング スモール ショルダーバッグ パープルです！



●ブランド

GUCCI グッチ



●型番

447632 001998



●アイテム

GGマーモント キルティング スモール ショルダーバッグ チェーンバッグ

チェーンショルダーバッグ クロスボディ クラッチ ポシェット ポーチ

肩掛け 肩かけ 斜め掛け 斜めかけ ブランドロゴ レザー 本革 ロゴ刻印

金金具 ゴールド金具 ゴールドチェーン ゴールドショルダー

近年モデル 現行 希少色 希少カラー レア パープル 紫 ピンク 桃色

レディース 冠婚葬祭 パーティー 通勤 通学 仕事 おでかけ オン オフ



●サイズ

約横24cm 高さ13cm マチ7cm

（ショルダー長さ：約128〜136cm 幅：約1.5cm 調節可能）



●仕様

開閉式：ファスナー式開閉

内側：オープンポケット×1



●カラー

パープル ピンク系



●素材

レザー 本革



●付属品

なし

※保存袋は撮影用のため、付属しません。



●生産国

イタリア made in italy



●状態

目立つ傷や汚れ等のない極美品です。

まだまだ長く綺麗にご使用いただけます。



※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。

※撮影時に使用した小物は商品に含まれません。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



ご不明点ございましたらお気軽にコメントください＾＾

ご購入前にプロフィールのご確認をお願いします。



カラー...パープル

グッチ/柄/詳細...GG柄

グッチ/バッグサイズ...スモール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品！グッチGGマーモント

キルティング

スモール

ショルダーバッグ

パープル