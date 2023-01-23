『人気 LOEWE ロエベ ショルダーバッグ レザー アナグラム コンパクト 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 06時 51分に出品され03月26日 06時 51分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐️お値下げ交渉あり⭐️

⭐️即購入OK ⭐️

気軽にコメントお待ちしております！！



#くろろの商品達



☘特徴☘

最近のトレンドのコンパクトなバッグとなっています！

この機会にいかがでしょうか？



☆商品詳細

ブランド名:LOEWE



アイテム

メンズ レディース ユニセックス スマホケース

ショルダーバッグ バック 肩掛け 斜め掛け 金具

シルバー ロゴ ビッグロゴ ブラック 紐 コンパクト

ミニ ボタン ファスナー ジップ



サイズ:縦18cm、横12cm、厚さ2cm



素材:レザー



シリアルナンバー:102109



☆商品状態

比較的綺麗な状態となっています！

ファスナーもスムーズに開閉します！



☆付属品

なし



☆安心品質

出品しております商品は、正規品になります！

ブランド品の購入先は、オークションサイト大手買取店（正規真贋済みストア）より購入いたしております。



☆保管

喫煙者はおらず、ペットも飼っていない為

保管環境は問題ありません！



☆返品

返品は、基本的に受け付けておりませんが万が一偽物だった場合は返品•返金をさせていただきます！



☆発送

24時間以内に迅速な発送をさせていただきます！



ご不明な点などございましたら、お気軽にコメントのほどよろしくお願いいたします✨



#くろろのブランド品達



⭐️フォローよろしくお願いします⭐️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 人気

LOEWE

ロエベ

ショルダーバッグ

レザー

アナグラム

コンパクト

黒