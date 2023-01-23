『ヴィヴィアンウエストウッド メンズトートバッグ ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 15時 51分に出品され05月07日 15時 51分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このバッグは、ブラウンで迷彩柄がの組み合わせが特徴的で、とてもかわいいです。



【機能性】

前面にはジッパーポケットがあり、貴重品や小物を安全に収納できます。内側にも小物用ポケットがあり、整理整頓がしやすいデザインです。



【素材】

合成皮革を使用しており、耐久性が高く、日常使いに適しています。



- ブランドロゴ: ロゴが中央に配置されている

- 素材: 合成皮革

- 色: ブラウン・カモフラージュ

- ポケット: 前面にジッパーポケットあり

- 内ポケット: 内側に小物用ポケットあり

- 裏地: 黒の裏地



ご覧いただきありがとうございます。

大切に保管しておりましたが、素人保管のため、気になる方はご遠慮ください。

・非喫煙・ペット飼ってません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドマン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ヴィヴィアンウエストウッド メンズトートバッグ ブラウン