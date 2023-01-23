『NANGA ナンガ オーロラダウンジャケット ベージュ L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 45分に出品され03月28日 15時 45分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

NANGAは高品質なアウトドアウェアで知られ、特にダウンジャケットにおいては優れた保温性と軽量性を兼ね備えています。



【機能性】

ナイロン素材は耐久性があり、日常使いにも適しています。



【サイズの選択肢】

JPN L、USA M、EUR Mのサイズ展開があり、幅広い体型にフィットします。



- ブランド: NANGA

- サイズ: JPN L / USA M / EUR M

- 色: ベージュ

- フード: 取り外し可能

- 素材: ナイロン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA



ナンガ

オーロラダウンジャケット ベージュ

L