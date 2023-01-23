『marimekko マリメッコ RATIA リュック ダークグレー 大容量 A4【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 14時 35分に出品され03月18日 14時 35分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 marimekko マリメッコ RATIA リュック ダークグレー 大容量 A4



Ristomatti Ratiaがデザインした、人気のBuddyバックパック。 軽量でフィット感があり、ポケット数も多いのが特徴です。開口部はジップで大きく開閉するので、中身の出し入れもスムーズ。大容量なので、マザーズリュックや通勤通学にもぴったりです。



＊＊＊＊＊＊

☆こちらの商品は【即購入OK】の商品となっておりますのでそのままご購入ください。



商品情報

○ブランド marimekko マリメッコ



○実寸 （平置きサイズ cm）

ヨコ 29

タテ 41

マチ 17



※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



○カラー ダークグレー グレー



○素材 ナイロン



○仕様 ファスナー開閉

外側 サイドファスナーポケット×2

前面ファスナーポケット ×1

背面ファスナーポケット ×1

内側 メッシュファスナーポケット ×1

カラビナは付属しません。



○参考価格 ¥27,500



商品の状態

外観にわずかなスレはありますが、目立った傷や汚れはなくきれいな状態です。内側のメッシュポケットのメッシュに数ヶ所小さい穴が開いていますが、中身が出てしまうようなダメージではありませんので、ポケットの使用には影響ありません。

※商品の状態につきましては、画像にてご確認、ご判断ください。



梱包は簡易包装となりますのでご了承ください。



購入元

ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい。





marimekko マリメッコ リュック バックパック デイパック マザーズバッグ マザーズリュック 通学 通勤 大容量 A4収納 グレー ダークグレー 美品 RATIA BUDDY 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ marimekko

マリメッコ

RATIA

リュック

ダークグレー

大容量

A4