『marimekko マリメッコ RATIA リュック ダークグレー 大容量 A4【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 14時 35分に出品され03月18日 14時 35分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|マリメッコ
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落札価格7566円
469 入札履歴
終了
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