『300【入手困難】ナイキ♤刺繍ワンポイントロゴ ダウンジャケット 美品 即【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 07分に出品され03月17日 17時 07分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#MACOLO



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♠︎商品説明



ナイキ/NIKE

アウター ダウンジャケット



♠︎サイズ



Mサイズ



着丈→71cm

身幅→58cm

肩幅→45cm

袖丈→70cm



多少の誤差はご了承下さい。



♠︎カラー



グリーン ブラック

緑 黒



♠︎素材



ダウン75%

フェザー25%



♠︎状態

美品



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●購入後【2日目の夜】には発送いたします☆



⚠️当店は交渉中でも交渉後でも早い者勝ちになりますので購入の際はお早めによろしくお願い致します！



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#MACOLO_アウター



管理番号:10300 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 300【入手困難】ナイキ♤刺繍ワンポイントロゴ ダウンジャケット 美品 即完売品