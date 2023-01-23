『L.L.Beanリバーシブルグースダウンベストブラックブラウン刺繍ロゴ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 29分に出品され03月20日 03時 29分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s〜00s エルエルビーン リバーシブル ダウンベストになります。



表はブラック、裏はカーキで両面使えるので、一着あるとコーディネートの幅が広がります。



胸元にはさり気なく同色の刺繍ロゴが入り、両サイドにはポケットが付きます。



高品質なグースダウンを使用しているので、肉厚でありながら軽くて暖かいです◎



特に目立った汚れやダメージもなくコンディションの良い綺麗な状態です。

☑️サイズ

◾︎表記 L



◾︎平置き実寸

肩幅49cm

身幅66cm

着丈70cm

襟丈8cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ L.L.Beanリバーシブルグースダウンベストブラックブラウン刺繍ロゴ