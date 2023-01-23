『インビクタ『Specialty 43201』★自動巻き★デュアルオープンハート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 21時 27分に出品され03月28日 21時 27分に終了予定です。即決価格は21,216円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★概要★

ブランド名：Invicta インビクタ

Collection ：Specialty

モデルNo：43201

メーカー希望小売価格：US＄1995（28万円）



仕入れ先： アメリカ正規店



付属品 ： 専用ケース、説明書兼保証書（英語）、保証書添付書類（当店発行）



★仕様★

ケースサイズ ：52mm

ケース素材 ：ステンレススティール

クラウンタイプ ：プッシュ式

ダイヤル素材 ：メタル

ムーブメント ：S-05A（自動巻き）

防水性 ：100m

バンド素材 ：シリコンゴム

バンドサイズ ：225mm L × 30mm W



★コメント★

・迫力のデュアルオープンハート

・オシャレなコーディネートに最適！！



★INVICTAとは★

1837年にスイスで誕生しました。 1990年初めからアメリカに拠点を移した後も、セレブリティからロシア海軍のダイバーに到るまで幅広い層から高い評価を受けています。スイスの機能美+アメリカの現代的なセンスの両方を融合したハイブリッドな時計として注目のブランドです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: インビクタ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ インビクタ『Specialty

43201』★自動巻き★デュアルオープンハート