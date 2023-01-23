『【らくらくメルカリ便対応】CITIZEN FORMA 腕時計（箱付）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 09分に出品され03月15日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CITIZEN FORMA BASIC MAKE▲PRIME TIME 腕時計となります。いただきものですが使用頻度が低減したため出品したいと考えております。



型番？ JAPAN 4630-E65263-Y



値引交渉不可。即購入歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【らくらくメルカリ便対応】CITIZEN

FORMA

腕時計（箱付）