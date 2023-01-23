『NIKE ズームフリーク1 zoom FREAK 28.5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 19時 51分に出品され03月16日 19時 51分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28.5cm
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¥ 13000
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¥ 15000
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¥ 10920
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¥ 7453
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¥ 13889
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¥ 12500
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¥ 9360
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¥ 11050
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¥ 11780
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¥ 7566
落札価格10920円
626 入札履歴
終了
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