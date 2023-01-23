『NIKE ズームフリーク1 zoom FREAK 28.5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 19時 51分に出品され03月16日 19時 51分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ズームフリーク1 Zoom FREAK

28.5cm

BQ5422-101



使用機会がないため出品させていただきます。使用に関してはまったく問題なく、状態は悪くないと思いますが、気になる方はご質問ください(^ ^) 価格交渉に関しては、ご遠慮いただいております。 よろしくおねがいします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm