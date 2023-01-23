『アンテプリマ スクエア ミディアム シルバーピンク ショルダーバッグ ワイヤー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 27分に出品され04月01日 04時 27分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【状態】

目立った傷や汚れはなくワイヤーに張りがあり美品になります。

ロゴリングには小傷がございます。また、made in Chinaのタグがとれております。

写真にて状態のご確認を宜しくお願いいたします。



【カラー】

シルバーピンク



【サイズ】(cm)

縦：約20

横：約24.5

ハンドル：約10.5

※多少の誤差にはご了承ください。



【商品説明】

ブランド：ANTEPRIMA アンテプリマ



光の角度により乱反射するきらめきが、星屑を散りばめたような上品な輝きを放ちます。

ワイヤーバッグならではのしなやかな伸縮で、お荷物の量や中身によってフレキシブルにフォルムが変化し、いつでも持つ人に合わせた表情を見せてくれます。

普段使いからブライダルやパーティーまで幅広いシーンでお使いいただけます。



ミニアトゥーラよりもやや大きめの作りになっているため、程よく容量もあり使い勝手がいいかと思います。

また、ひとつひとつを手編みで仕立てたワイヤーバッグになりますので、一つひとつ個性がございます。



※チェーンは付属致しません。

チェーンをご希望の方は社外品の新品を同梱させていただきますので、ご希望の方はご購入後にお声掛け下さい。

編み目を2～3目ほどすくい、バッグ本体に直接取り付けてお使いください。



#パーティー

#結婚式

#Ruuのクローゼット

#Ruuのクローゼットアンテプリマ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アンテプリマ

スクエア

ミディアム

シルバーピンク

ショルダーバッグ

ワイヤー