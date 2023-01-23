『【美品】グッチ ショルダーバッグ シェリーライン インターロッキング アクセコ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 47分に出品され03月15日 08時 47分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♩

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【ブランド】 S954

GUCCI グッチ



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【サイズ】

タテ 約18cm

ヨコ 約26cm

マチ 約9cm



素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

また着画はお断りいたします



【状態】

ショルダー紐に使用感ございますが、

その他は目立った傷や汚れ等なく綺麗な状態です



より良いものを提供するために

補修をしている商品もございます

あくまで中古品ですので完璧な商品をお求めの方、

また繊細な方は購入をお控えください



【商品情報】

付属品：本体のみ

カラー：ブラウン 茶色

素材：レザー 本革 / PVC



【配送】

簡易包装にて3日以内に発送いたします

仕事の都合で遅れる場合がございますがご了承ください



【購入元】

大手ブランド買取店(鑑定済み)





最後までご覧いただきありがとうございました ☻ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

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