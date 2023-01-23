『七五三ママ応援4点セット 色無地着物と博多佐賀錦袋帯と帯締めと帯揚げ 中古美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 19時 16分に出品され04月18日 19時 16分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆.・º★・.º☆.・º★・.☆.・º★・.º☆.・º★



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七五三ママ応援セットです♪



コーデ4点セット♪



着物と帯と帯締めと帯揚げの4点出品です



バラ売り、値段交渉不可です



☆.・º★・.º☆.・º★・.☆.・º★・.º☆.・º★



①着物



素材 正絹



サイズ

身丈149センチくらい（首から）

裄丈64.5センチくらい

袖丈49センチくらい

前幅24センチくらい

後幅30センチくらい



広襟

袷

紋なし

しつけ付き

シワあり





②博多佐賀錦袋帯



素材 正絹



サイズ

幅 31.1センチくらい

全長 443センチくらい





③帯締め



素材 正絹



④帯揚げ



素材 正絹





採寸の誤差が許せない方はご購入されないでください。





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留意点



☆写真1がいちばん実物に近いかなと思います！



☆中古のお品です。

お着物はちょっとシワありなので

着用前に低温で当て布をして軽くアイロンして頂くといいかなと思います。

気になる方はご購入ご遠慮ください。



☆検品は気をつけて、できるだけ写真に撮るようにしておりますが、見落としの可能性があります。

ジャッジが厳しい方、記載のない汚れやほつれが許せない方は、大変申し訳ありませんがご購入をご遠慮ください。



☆着用可能だと思う商品ですが、中古品なので状態はやや傷や汚れありです。



☆著しく記載とは違うサイズだった場合や、着用可能と書かれているにもかかわらず、着用不可なシミや汚れがあった場合は、到着後、評価前にご一報ください。





☆保管による若干の匂い、シワがあります。



☆梱包によるシワがつく可能性があります。



☆簡易包装で発送いたします。

少し圧縮して発送いたします。

たとうしはつきません。



☆できるだけ翌日発送させていただきます。



☆再出品のために突然削除する場合があります。







☆プロフィールに注意事項をのせておりますので、一読されてからご購入をお願いいたします。



☆お取引完了後2週間が経ちましたら、商品ページは削除させていただきます。











#七夕堂









☆.・º★・.º☆.・º★・.☆.・º★・.º☆.・º★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 七五三ママ応援4点セット 色無地着物と博多佐賀錦袋帯と帯締めと帯揚げ 中古美品