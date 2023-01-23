『七五三ママ応援4点セット 色無地着物と博多佐賀錦袋帯と帯締めと帯揚げ 中古美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 19時 16分に出品され04月18日 19時 16分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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終了
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