『モモ様専用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 13時 18分に出品され04月30日 13時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hender Scheme assemble hand bag tall M





【商品】エンダースキーマアッセンブルバック

サイズ：M

カラー：ブラック



5〜10回程度の通常使用により

白っぽいスレ・若干のよごれがあります。

ご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。



そこの汚れなどは無く

まだまだご利用いただけます！！



購入時の袋もセットで

お送りさせていただきます。



是非お願いします！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ モモ様専用