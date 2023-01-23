『希少★ フレッドペリー 80s トラックジャケット ジャージ ポルトガル製【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 12時 10分に出品され04月08日 12時 10分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 即購入ok ★ 即日発送



▶︎ フレッドペリー FRED PERRY



トラックジャケット/ジップアップパーカー



▶︎ サイズ 10

ゆき丈 : 約74 cm

身幅 : 約43 cm

着丈 : 約58 cm



▶︎ オフホワイト、ネイビー



▶︎ コットン 50、ポリエステル 50



▶︎ 状態 AB

一般的な使用感はあるが状態の良い品



フレッドペリーの80年代トラックジャケットです。

目立った汚れやほつれ等もなく、比較的綺麗なお品です。

立てた襟と2本のラインが大変可愛いです。



▶︎ Detail

人気 ヴィンテージ 生成り 月桂冠

ロゴ刺繍 オールド スポーツ 激レア 古着

FRED PERRY SPORTSWEAR レトロ 僅少

スタンドカラー 袖・襟・裾リブ ポケット



◎ゆうパケットポスト安心の匿名発送◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 希少★

フレッドペリー



80s



トラックジャケット

ジャージ



ポルトガル製