『希少★ フレッドペリー 80s トラックジャケット ジャージ ポルトガル製【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 12時 10分に出品され04月08日 12時 10分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|フレッドペリー
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落札価格10452円
821 入札履歴
終了
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