『ASRock MicroATX マザーボードX570M Pro4【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 08時 00分に出品され05月10日 08時 00分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年に新品で購入したものです。



中古品であることを理解して購入してください。

精密機器のため返品は不可とさせていただきます。

梱包はマザーボードの箱にプチプチを巻いて送ります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし