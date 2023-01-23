『ずとまよ SUNANEKO モヘアタッチニット ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 13時 25分に出品され03月24日 13時 25分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ずっと真夜中でいいのに。 ずとまよ

やきやきヤンキーツアー2 グッズ

SUNANEKO モヘアタッチニット ネイビー Lサイズ



1度ライブの際に着用しましたが、サイズが合わなかったため出品します。

着用後はクローゼットにて保管しておりました。



水濡れ防止をして発送いたします。



素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。



20代/女性 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ずとまよ

SUNANEKO

モヘアタッチニット

ネイビー